Le 10 città più felici del mondo: Roma è al quarto posto

La compagnia di viaggi IVisa ha stilato una classifica delle città più felici del mondo. Sono stati presi in considerazione cinque fattori: l'aspettativa di vita, la quantità di luce solare, le ore di lavoro, il costo della vita e la cordialità della gente del posto. Al primo posto si è piazzata Lisbona. La capitale del Portogallo riceve ben 2.801 ore di sole all'anno e si lavora in media solo 31 ore a settimana. Medaglia d'argento per Barcellona, in Spagna, dove i residenti vivono in media 84 anni. L'Italia è quarta con Roma. Nessuna città americana è nella top ten, ad eccezione di Las Vegas che si è posizionata al dodicesimo posto.