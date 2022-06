Ben Affleck: il figlio di 10 anni sale sulla Lamborghini e urta un'auto

Disavventura per il figlio di Ben Affleck e dell'ex moglie, l'attrice Jennifer Garner. Samuel, che ha solo dieci anni, si trovava in una concessionaria di lusso con il padre e l'attuale compagna Jennifer Lopez quando ha provocato un piccolo incidente. Come riporta TMZ, la coppia stava scegliendo una nuova vettura quando una Lamborghini gialla ha attirato l'attenzione. JLo è salita sul sedile posteriore, forse per testarne la comodità. Ben ha atteso nei pressi dell'auto, mentre il bambino si è posizionato al posto di guida. Sembra che il motore fosse stato lasciato irresponsabilmente acceso. Samuel ha inserito la retromarcia, urtando così un'auto altrettanto lussuosa.