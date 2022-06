Marito rientra a casa all'improvviso: l'amante scappa dal balcone e muore

Un uomo è morto dopo essere precipitato da un balcone situato al quarto piano di una palazzina. Il 46enne stava cercando di scappare dal marito della sua amante, rientrato a casa all'improvviso. È accaduto a Bemban, piccola cittadina di Air Panas Mukim, in Malesia. L'amante ha provato a scendere con l'aiuto di una fune metallica che aveva legato alla grata della finestra. Il coniuge, rientrato un giorno prima del previsto, ha subito avuto il sospetto che nell’appartamento vi fosse un estraneo, magari un ladro, e per questo motivo ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Così l'altro, per non dover affrontare il marito della donna e non dover dare spiegazioni alla polizia, ha deciso di calarsi dal balcone, ma ha perso la presa cadendo in strada.