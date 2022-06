Roma, maxi incendio in zona Aurelia: esplose bombole gpl

Le zone interessate

Il rogo si sarebbe sviluppato in via Aurelia 1052, ma dei focolai si sarebbero avuti anche tra via di Casal Selce e via Bosco Marengo, a pochi passi dal campo nomadi della Monachina. Le fiamme avrebbero raggiunto anche alcuni edifici residenziali ed è per questo che è stato disposto l'immediata aevacuazione degli stabili minacciati. La colonna di fumo è visibile in tutta la zona. Alcuni residenti hanno riferito di aver udito anche alcune esplosioni. In zona sono arrivati anche gli elicotteri dei vigili del fuoco per cercare di spegnere le fiamme. Al momento sul posto ci sono diverse squadre, due Aps e un'autobotte.A Roma e provincia sono diversi gli incendi di sterpaglie che si sono registrati, i pompieri hanno dichiarato: "Quasi tutti gli uomini a disposizione sono impegnati sul posto e stanno lavorando freneticamente", fanno sapere i pompieri.