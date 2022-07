Technoblade, lo Youtuber 23enne campione di Minecraft è morto: il video di addio

L'annuncio della morte di Technoblade

Ad annunciare la scomparsa del gamer ci ha pensato il padre, con un video di addio, pubblicato sul canale Youtube di Technoblade. Il 23enne ha lottato contro un cancro che era arrivato al quarto stadio. Il suo calvario è durato più di 12 mesi. Durante questo lungo periodo lo youtuber non appariva quasi più in video, anche a causa dei trattamenti chemioterapici a cui si sottoponeva.

Lo struggente video

"Ciao a tutti, qui è Technoblade", inizia con queste parole il video condiviso su YouTube, quindi prosegue con "se state vedendo questo messaggio sono morto. Quindi sediamoci e parliamo per l’ultima volta. Scusate se ho provato a vendere troppe cose nell’ultimo anno, ma grazie a tutti quelli che hanno acquistato felpe, peluche e sottoscrizioni al canale… i miei parenti potranno andare al college!». Quindi Technoblade ha aggiunto: "Beh se lo vorranno, non gli voglio mettere nessuna pressione del fratello morto. E nulla, questo è tutto, grazie a tutti per aver supportato i miei contenuti in questi anni… se avessi altre 100 vite credo che sceglierei di essere Technoblade in ognuna di esse, visto che questi sono stati i migliori anni della mia vita". E concludendo: "Spero che vi siate divertiti e che abbiate riso e spero davvero che tutti quanti viviate delle vite felici e prospere perché vi voglio davvero bene. Technoblade passa e chiude".