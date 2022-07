Chi è l'addetto alla sicurezza del concerto Love Mi diventato virale

Si chiama Ivano Monzani, l'addetto alla sicurezza di Love Mi, il concerto benefico organizzato da Fedez con la collaborazione di J-Ax. Senza rendersene conto l'uomo è diventato l'idolo della rete. Tutto è iniziato quando uno dei partecipanti all'evento l'ha ripreso mentre sul palco si stava esibendo il rapper Paky . Il testo della canzone non ha convinto molto Ivano, che non è riuscito a trattenere espressioni sconcertate nel sentire frasi come "Figlio di p..ana, non f.....hio", "Metto pa..e pesce insieme quando me la fo..o".

Ivano Monzani è il nuovo idolo del web

Grazie alle espressioni sul suo volto Monzani è diventato il nuovo idolo del web. Il video che lo vede protagonista è rimbalzato su Tik Tok, Twitter, Facebook, Instagram. Tante le persone che si sono complimentate con Ivano per le sue reazioni. Tra i numerosi commenti apparsi: "L’addetto alla sicurezza è il mio nuovo eroe", "Noi come lui quando ascoltiamo questa musica", "Siamo in molti a pensarla come te". Inutile dire che sono stati creati anche dei meme con il suo volto.

La grande passione di Ivano Monzani

Dal profilo Facebook di Ivano Monzani si evince che è un grande amante della musica rock, hard rock, heavy metal. Sulla sua bacheca sono presenti tanti video di: Ozzy Osbourne, Queen of the stone Age, Depeche Mode, Janis Joplin, The Who, Amy Winehouse, Queen. Un genere totalmente diverso da quello di Paky e tutti gli altri cantanti di Love Mi: non viene dunque difficile capire il perché del suo disappunto.