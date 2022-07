Il principe William e la moglie Kate Middleton sono stati avvistati al Royal box del Torneo Wimbledon per assistere alla partita tra Djokovic vs Sinner, che vale la semifinale. La duchessa di Cambridge non ha mai fatto mistero della sua passione per il tennis, è infatti una tifosa scatenata ma sempre molto chic. La Middleton non ha perso occasione per far sfoggio della sua eleganza e charme, catalizzando così l'attenzione dei presenti, che non hanno potuto non notare il suo abito a pois.