Riceve per errore 300 stipendi e fugge via

A causa di un errore, un uomo cileno si è visto accreditare sul proprio conto corrente tutti gli stipendi dei dipendenti della società per cui lavorava, pari a 165.398.851 pesos ( 180.000 dollari circa ), al posto dei 500.000 pesos cileni (545 dollari). L'ingente somma che ha ricevuto rappresentavano le retribuzione di tutti i 330 dipendenti della CIAL Alimentos, azienda agroalimentare, specializzata nella lavorazione della carne. Dopo aver verificato l'errore, l'azienda è corsa subito al riparo, contattando il dipendente, che in un primo momento si è reso disponibile.

Fugge dopo aver ricevuto per errore 330 stipendi

Ma da quell'ultima telefonata di quell'uomo non si è più saputo nulla. Dopo aver rassegnato le dimissioni inviando una missiva tramite un avvocato, il dipendente non risponde più ai messaggi, e non è più reperibile. L'uomo è scomparso nel nulla con l'ingente qauntità di denaro che gli è arrivata sul conto solo per una svista. L'azienda, nelle more che la polizia lo rintracci, lo ha denunciato per appropriazione indebita nell’intento di recuperare la somma.