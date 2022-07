Mary Magdalene: la chirurgia estetica e l'autosessualità

Mary Magdalene , modella e influencer di origini messicane nota ai più per i suoi interventi di chirurgia estetica che ne hanno trasformato esageratamente parti del corpo, ha rivelato nel corso di una recente intervista su YouTube di essere 'autosessuale'. "Ho appena scoperto questa sessualità", ha riferito la donna, che ha poi proseguito dicendo: "si chiama autosessuale . Sembra così ridicolo, così stupido, ma per me è davvero fo*****mente bello da morire".

L'autosessualità

La modella poi ha proseguito spiegando il significato edlla parola 'autosessuale': "Significa che sei innamorato di te stesso. So che potrebbe essere percepito come un comportamento narcisistico, ma per me è speciale perché mostra che non hai bisogno di nessuno".

La chirurgia plastica di Mary

Il nome della Magdalene è associato spesso all'uso esagerato della chirurgia plastica, assumendo così un aspetto singolare, con parti del corpo marcatamente esagerate, come il seno e il lato b. Il primo intervento è avvenuto quanto Mary era 21enne, poi è stato un susseguirsi di operazione che le hanno permesso di ottenere l'aspetto desiderato: "Sono un essere umano che esiste su questo pianeta a cui letteralmente piace solo la chirurgia".