Maneskin in concerto a Roma, il Circo Massimo è sold out

ROMA - I Maneskin sono pronti a tornare nuovamente in Italia per la loro speciale data-evento questa sera al Circo Massimo , il simbolo di Roma e della grande musica rock. Prodotto e organizzato da Vivo Concerti lo show ha registrato già da mesi il tutto esaurito con 70mila biglietti venduti , ed è stato preceduto da altri due appuntamenti italiani sold out all'Arena di Verona e allo Stadio G. Theghil di Lignano Sabbiadoro. I Maneskin, dopo la doppia esibizione al Coachella , proporranno uno spettacolo sorprendente ed energico, con due ore di concerto e una scaletta in cui verrà ripercorsa ogni tappa fondamentale della band, dai primi brani che li hanno fatti conoscere al pubblico fino agli ultimi grandi successi.

Maneskin a Roma, l'allarme dei meidici: "Pericoloso, c'è picco contagi"

Maneskin, il loro primo tour mondiale

Il 2022 segnerà poi l'inizio del loro primo tour mondiale: il Loud Kids Tour, con 56 concerti, oltre alle date estive in corso, sempre prodotti e organizzati da Vivo Concerti. Il tour li porterà, a partire dall'autunno, nei principali club e palasport del Nord America e Europa, oltre che nei più importanti palazzetti italiani. Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan sono reduci da un successo eccezionale negli Stati Uniti, iniziato lo scorso autunno con due speciali live a New York e Los Angeles e la presenza come special guest al concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. Il concerto evento al Circo Massimo è realizzato in collaborazione con Rock In Roma.