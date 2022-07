Troppo caldo: all'aeroporto si solleva l'asfalto della pista!

Emergenza caldo in Italia e nel resto d'Europa. Nel Regno Unito l'aeroporto di Luton è stato costretto a sospendere alcuni voli. "A seguito delle alte temperature di oggi, è stato identificato un difetto sulla superficie della pista. Gli ingegneri sono stati chiamati immediatamente sul posto e sono attualmente in corso i lavori di riparazione per riprendere le operazioni il prima possibile", hanno fatto sapere in una nota. Sempre in Inghilterra, il caldo ha danneggiato i binari del treno in un tratto della British National Network. Secondo gli esperti nei prossimi giorni le temperature arriverranno a 43 gradi. Nel 2019, a Cambridge, il termometro si era fermato a 38.7.