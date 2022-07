Antidoping, firmato il Protocollo di Intesa tra NADO Italia e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute

Il Direttore Generale di NADO Italia, Dott.ssa Alessia DI GIANFRANCESCO, e il Comandante del Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute, Generale di Divisione Paolo CARRA, hanno sottoscritto oggi a Roma, presso la sede dei NAS, un Protocollo di Intesa rafforzando il rapporto di collaborazione tra le due istituzioni, avviato già dal 2015, nell’obiettivo comune di lotta al doping. In particolare, il Protocollo di Intesa definisce le modalità d’interazione tra NADO Italia e il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute nell’ambito dei controlli antidoping prevedendo, altresì, la possibile partecipazione degli Ispettori Investigativi Antidoping (IIA) del NAS, appositamente formati e specializzati sulle base delle disposizioni e procedure fissate dal Codice WADA (World Anti-Doping Agency) e delle Norme Sportive Antidoping, alle sessioni di prelievo in e out of competition disposte da NADO Italia, nonché la cooperazione tra le due istituzioni nelle attività di intelligence e investigazione indirizzate alla prevenzione e agli interventi volti a contrastare le attività contrarie alla normativa antidoping.