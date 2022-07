Incidente all'Argentario, violento scontro tra barche: un morto e un disperso

Incidente mortale all'Argentario. Nell’area vicino all’Isolotto al largo di Porto Ercole tra Torre Ciana e l’isola del Giglio, in Toscana, due imbarcazioni (una a vela e un motoscafo) si sono scontrate e nell’impatto – violentissimo – una persona di 60 anni ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto sabato 23 luglio. La vittima sarebba una donna di Roma mentre il marito sarebbe rimato ferito gravemente. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze, oltre ai vigili del fuoco, che hanno preso in carico i feriti più lievi e l'elisoccorso Pegaso che ha trasferito in ospedale il ferito più grave. Un'altra turista risulta dispersa.