Mahmood, concerti sospesi per un problema di salute: "Sto cercando di guarire"

Mahmood sta combattendo da qualche tempo con un'infiammazione alle corde vocali che sembra dargli più di un problema. Nelle scorse ore il cantante ha raccontato in alcune Instagram stories il momento delicato che sta attraversando, che lo obbliga ad un riposo vocale fino al prossimo 2 agosto. Saltano quindi le tre date previste nel suo tour: il concerto di Torre del Lago (in programma il 26 luglio) sarà recuperato il 7 agosto. Ancora sono da definire i concerti previsti a Bellinzona e Iglesias rispettivamente per il 29 e 31 luglio. Il cantante ha scritto sui social di augurarsi di rivedere presto i suoi fan.