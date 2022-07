Barack Obama pubblica la sua playlist per l'estate 2022: c'è anche Harry Styles

I cantanti preferiti di Obama

La lista di hit estive di Barack Obama è disponibile in streaming su tutte le piattaforme, da Spotify ad Amazon Music. La sua selezione è un mix che tocca tutti i generi della musica, muovendo dal rap di Kendrick Lamar alla musica latina di Bad Bunny. Si inizia con Break My Soul di Beyoncé, quindi Vibe Out di Tems, artista nigeriana classe 95. Obama ha insierito anche Music For a Sushi Restaurant di Harry Styles, fenomeno del momento e re delle classifiche mondiali. Nella playlist anche Joe Cocker con Feeling Alright, Prince con Let’s Go Crazy e Miles Davis con Blue in Green. Immancabile Bruce Springsteen, che Obama ha omaggiato con Dancing in the Dark. Ed ancora troviamo Nina Simone con Do I Move You? (Version II) e Aretha Franklin con Save Me. E tanti altri.