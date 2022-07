Vaporidis: "Roma, Mourinho è il numero uno. Dybala un sogno"

“L'Isola dei famosi? È stata una cosa che non immaginavo, sono contento di averla fatta fino alla fine perché io dal primo giorno ho pensato che non sarei riuscito a rimanere troppi giorni, invece mi sono fatto tutti i 99 giorni sull’isola". Sono le parole di Nicolas Vaporidis, ai microfoni di New Sound Level 90FM. L'attore ha raccontato l'esperienza vissuta al reality show: "È vero che non si mangia eh, quello che ti concedono sono 50g di riso bianco crudo al giorno quindi se non c’è il fuoco neanche te lo cucini e i primi giorni ce lo mangiavano crudo. Se ci fosse stato da mangiare non avremmo perso tutto quel peso, io ho perso 8kg. Tu non mangi, ti innervosisci e il nervosismo innesca quelle dinamiche che creano il gioco. Al di là della sopportazione fisica sei sottoposto a fastidì continui, ci sono gli insetti, non hai una doccia, dormi sulla sabbia, la resistenza è tutta quanta mentale. Lí impari ad annoiarti, bisogna imparare a gestire la noia senza andare fuori di testa".