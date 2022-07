Flavio Briatore in vacanza con la famiglia allargata: c'era anche 'l'altra figlia' Leni

Flavio Briatore è tornato a far parlare di sé per uno scatto condiviso sul suo account Instagram, dove lo si vede sorridente, mentre abbraccia amorevolmente i suoi due figli: Nathan Falco (avuto da Elisabetta Gregoraci) e Leni (avuta dalla relazione con la modella Heidi Klum). Al loro fianco c'era anche la conduttrice di Battiti Live. Un perfetto quadretto di famiglia allargata.

Le vacanze con la famiglia allargata

Una lieta sorpresa quella che l'imprendiotore del divertimento di lusso ha voluto fare ai suoi follower, perché è la prima volta che lo vediamo insieme ad entrambi i figli avuti dalle rispettive ex compagne. Leni, oggi diciottenne, è nata nel 2004 dalla relazione con la top model Heidi Klum. Briatore aveva deciso di non riconoscere mai la figlia ufficialmente, anche se con lei ha intrecciato un ottimo rapporto come lui stesso ha raccontato in alcune interviste. "Con Leni ci siamo visti anche questa estate a Capri, c'erano Elisabetta, Falco, la mamma Heidi suo marito (il musicista Tom Kaulitz) i loro figli", ha spiegato a Repubblica qualche tempo fa. Ed ancora: "Io con Heidi mi sento. E Falco è contento di avere una sorella. Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi a detto “papà io già lo sapevo".

Il rapporto con Leni

Flavio Briatore in alcune precedeni interviste aveva detto di Leni: "È non solo bellissima, ma forte e indipendente, entusiasta della vita, anche se io non ho nessun merito in questo e ringrazio Heidi per come la ha cresciuta. Il problema nella nostra frequentazione sono le distanze, perché vive a Los Angeles. Il padre vero che la ha allevata è stato Seal e io con lui ho un buon rapporto. Con lei non ho il rapporto “giorno per giorno” che ho con Falco, questo è logico. Ma non significa che la amo di meno".