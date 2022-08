Ken Umano è diventato Barbie grazie a 90 interventi chirurgici

Rodrigo Alves, conosciuto ai più come Ken Umano, è ufficialmente diventato una Barbie. Ora si fa chiamare con il nome di Jessica Alves. Dopo aver speso un milione di sterline per le 90 operazioni necessarie ha raggiunto la felicità. "Dopo tanti interventi di chirurgia plastica, ho raggiunto questo look e quindi assomiglio a Barbie. Penso di avere un bell'aspetto, mi sento bene e quando mi sveglio e mi guardo allo specchio dico grazie a Dio ogni mattina", ha dichiarato al programma tv The Morning.