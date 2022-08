Chiara Ferragni ed il primo appuntamento con Fedez: il retroscena

Proseguono su TikTok i racconti di Chiara Ferragni su come è nata la sua storia d'amore con Fedez . Una conoscenza che risale al 2015, anche se entrambi erano impegnati con altri partner. Poi il brano 'Vorrei ma non posto' li fece ritrovare. Da qui i primi messaggi su Instagram ed un primo incontro. "Non ci siamo sentiti per tutta l’estate e quando stavo tornando mi scrive, ‘Ferragni mi devi una cena", ha raccontato l'influencer, quindi ha aggiunto: "Ho detto guarda questo ragazzo come è determinato e gli ho detto di sì. Per evitare paparazzi, all’epoca non avevo più il mio appartamento a Milano, quindi lo invito a cena nel ristorante dell’hotel dove stavo".

Un primo appuntamento speciale

Durante questo nuovo racconto di Chiara, fa capolino anche il marito, che rivela che quella sera furono anche paparazzati. "In questi articoli esce che avevo un mazzo di fiori e scrivono che me li aveva regalati lui (Fedez). In realtà me li aveva regalati il mio socio per una cosa di business", svela la Ferragni. Subito dopo è il cantante a prendere la parole dicendo: "Io e Chiara aspettavamo di fare il gran salto, ma non potevamo farlo, perché mentre Chiara è andata a New York io sono andato in una missione con Unicef e mi sono beccato una malattia che si chiama, bocca, mani, piedi. E’ una malattia dove hai delle pustole infettive e quindi per tutta la settimana abbiamo solo parlato". Una settimana speciale passata a parlare per notti intere senza neanche sfiorarsi, ha svelato Chiara, ed è dal buen ritiro di Ibiza (dove la coppia sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in una dimora da sogno) che la Ferragni rimanda alla prossima puntata per conoscere il sequel della storia.