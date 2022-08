Usa, l'acqua in lattina con il simbolo del teschio: "Uccidi la tua sete"

L'ultima novità che sta facendo impazzire gli americani è l'acqua in lattina . Ha l'aspetto di una bevanda energetica piena di chissà quali sostanze speciali ma in realtà la lattina della ' Liquid Death ' contiene della normalissima acqua potabile. Lo slogan scelto per pubblicizare il prodoto recita: 'ammazzare la tua sete", con l'acqua con il teschio.

I costi

Il prezzo, in un Paese in cui alcune acque in bottiglia possono arrivare anche a 5 dollari per mezzo litro, non è nemmeno proibitivo, 1,13 dollari a lattina ed è disponibile sia gasata che liscia. Lanciata cinque anni fa dal californiano Mike Cessario, 'Liquid death' è stata valutata a 525 milioni di dollari.