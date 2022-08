"Hanno portato via mio figlio": il racconto della tiktoker Rita De Crescenzo

Nuovi guai per Rita De Crescenzo, la tiktoker napoletana diventata famosa per i suoi video. "Mio figlio sta in mano ai servizi sociali perché non andava a scuola e perché io in passato ho fatto delle pazzerie", ha denunciato l'influencer. Quindi ha proseguito dicendo: "Ho sottovalutato la situazione. Ho torto. Ho torto assai. Sta a Battipaglia. Ci siamo sentiti, sta bene. Lunedì parleremo con gli avvocati".