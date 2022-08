Alena Seredova si sposa per la seconda volta: "Ho detto sì!"

Fiori d'arancio in arrivo per Alena Seredova. L'ex moglie di Gigi Buffon ha condiviso su Instagram uno scatto con il compagno Alessandro Nasi e la scritta "Ho detto sì!". La showgirl ha preferito non svelare ulteriori dettagli ma ha poi condiviso il link di un sito della Repubblica Ceca che annunciava il suo imminente matrimonio.