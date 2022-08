Enock Barwuah si sposa: data di nozze, invitati GF Vip e Balotelli testimone

Fiori d'arancio in vista per Enock Barwuah. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, fratello di Mario Balotelli, convolerà presto a nozze con la fidanzata Giorgia. La ragazza è titolare di un salone di bellezza e di un brand di cosmetici ed è legata all'ex gieffino dal 2020. Il settimanale Chi ha svelato i primi dettagli del matrimonio: il grande evento è stato fissato al prossimo giugno. Super Mario sarà il testimone dello sposo che ha deciso di invitare solo due ex concorrenti della quinta edizione del reality show Mediaset. All'evento non mancheranno Francesco Oppini e Andrea Zelletta, che nella Casa più spiata d'Italia hanno instaurato un ottimo rapporto con Enock.