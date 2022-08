Covid: svelato come il virus può danneggiare il cervello

Il Covid-19 causa danni permanenti al cervello. Nello specifico infetta le cellule cerebrali chiamate astrociti, causando cambiamenti strutturali. A rivelarlo è stato uno studio condotto dai ricercatori dell'Università Campinas in Brasile, pubblicato sulla rivista Pnas. I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica per confrontare la struttura del cervello in 81 partecipanti allo studio che si stavano riprendendo da una lieve infezione da Covid-19 e 81 individui sani.