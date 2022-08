Palio di Siena, la pioggia ferma tutto: quando si corre

Il Palio di Siena non si disputerà come era stato pprecedentemente programmato nella serata di martedì 16 agosto alle 19.15. A casa delle avverse condizioni metereologiche e di un violento acquazzone si è abbattuto nella città intorno alle 16.30, si è valutata l'impossibilità di far correre i cavalli e i fantini in sicurezza. L'evento pertanto è stato infatti rinviato a mercoledì 17 agosto. La pista di tufo, già battuta dalle piogge della notte, è totalmente inagibile. L'ufficialità del rinvio viene data con la bandiera verde issata dal Comune alle trifore di Palazzo Pubblico.