L'allarme dei vulcanologi: i rischi di una grande eruzione che "devasterebbe il mondo intero"

Il mondo non è preparato ad una massiccia eruzione vulcanica: questa è la conclusione a cui sono giunti i vulcanologi dell'Università di Cambridge, Michael Cassidy e Lara Maní, in uno studio condotto insieme ad esperti dell'Università di Birmingham e pubblicato sulla rivista scientifica ' Nature '. "Non esiste un'azione coordinata, né investimenti su larga scala, per mitigare gli effetti globali delle eruzioni su larga scala. Questo deve cambiare", hanno affermato i vulcanologi che hanno firmato lo studio.