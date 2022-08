Viagra in valigia, un uomo di 61 anni multato per aver portato 400 pillole da Santo Domingo

Un pensionato 61enne di Bari è stato accusato di importazione non autorizzata di farmaci dall'estero per aver portato in valigia 400 pillole di Viagra di rientro in Italia da un viaggio a Santo Domingo. Per lui è stato emesso un decreto di condanna e una ammenda pari a 8.500 euro. A riferire la notizia è stata l'agenzia di stampa Ansa.