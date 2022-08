Gianinna Maradona e l'addio al nubilato: il matrimonio con Dani Osvaldo è vicino

Gianinna Maradona e Dani Osvaldo si sposano! Da mesi si parla di matrimonio tra la figlia di Diego Armando e l'ex calciatore ma solo ora è arrivata una chiara conferma. Gianinna ha condiviso su Instagram una foto collage con alcuni dei momenti più importanti dell'ultimo periodo. Tra i vari scatti spicca una foto in cui la Maradona è insieme ad alcune amiche. La didascalia non lascia dubbi: "Il mio addio al nubilato". Dunque le nozze con Dani dovrebbero essere vicine anche se al momento una data ufficiale non è stata resa nota.

L'amore tra Dani Osvaldo e Gianinna Maradona

Dani Osvaldo e Gianinna Maradona si amano da circa un anno: per un lungo periodo sono stati solo amici, solo in un secondo momento sono stati travolti dalla passione. Per lo sportivo questo sarebbe il secondo matrimonio dopo quello con Ana Nina Oertlinger, dalla quale 15 anni fa ha avuto il primogenito Gianluca. Osvaldo ha poi altri tre figli nati da successive relazioni. Gianinna, invece, è stata legata per molto tempo a Sergio Aguero ma nonostante la nascita del figlio Bejamin nel 2009 la coppia non è mai convolata a nozze.