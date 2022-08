Fedez e Chiara Ferragni: svelato chi guadagna di più

Su Twitch Fedez ha parlato dei suoi guadagni e di quelli della moglie Chiara Ferragni . "Non faccio il casalingo, che è un lavoro super dignitoso. Lavoro e provvedo anche io al mantenimento della famiglia. Non sono il mantenuto di Chiara. Siamo una family power tutto diviso“, ha spiegato il rapper.

Il commento di Chiara Ferragni

Chiara ha confermato quanto detto dal marito, assicurando che i rispettivi redditi sono molto simili e che le spese vengono divise: “Diciamo che siamo simili su quel piano. Sì, nel 2015 guadagnavi più te, poi ti ho superato. No, non lo so dai. Girl power! Dai non è il mio mantenuto ragazzi, lavoriamo tanto entrambi e dividiamo tutto“.