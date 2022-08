Facebook, algoritmo impazzito: problemi con il newsfeed

Problemi su Facebook. Il feed del social network sta mostrando a molti utenti post a casaccio. Parecchi iscritti, soprattutto in Italia, hanno fatto sapere di vedere post che amici pubblicano sulle pagine di altri, con cui però non sono in contatto, oppure commenti da utenti sconosciuti su contenuti di celebrità. Per ora non è chiara l'origine del problema né l'esatto meccanismo che scompagina post e amicizie.