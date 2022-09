Elisabetta Canalis: "Kickboxing? I maschi mi hanno detto di smettere, ma io...."

Elisabetta Canalis è tornata a far notizia per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha parlato, tra l'altro, anche della sua nuova passione: il kickboxing . "Ho sempre usato il mio corpo per lavorare, se metto un bikini o una lingerie sto lavorando, tutto qui. Ma chi mi conosce bene sa che la vera Elisabetta è quella che combatte, che sta sul ring e si sporca ", ha precisato l'ex velina.

La nuova vita di Elisabetta Canalis

Una passione la sua che le ha portato anche diverse critiche e commenti sessisti. "Brava, però adesso smetti di combattere, perché così non sei più sexy. Non mi piace vederti fortissima, agguerrita, non ti si addice”, ha ricordato l'ex compagna di Bobo Vieri in riferimento a ciòle hanno fatto alla Reggia Venaria di Torino al termine del combattimento. Non solo modella e soubrette, ma Elisabetta è anche una campionessa di kickboxing: "Questa sicurezza l’ho acquisita dopo un po’ di anni, ho deciso di affiancare a un’immagine che mi facevo corrispondere anche quella di una Elisabetta più reale".