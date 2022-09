Il trucco a basso costo per risolvere il problema dei vermi nella spazzatura

Una donna ha scoperto come risolvere il problema dell'invasione di larve e mosche all'interno dei bidoni della spazzatura. La signora Hinch infatti ha rivelato che l'unico oggetto necessario per risolvere il disgustoso inconveniente è del semplice sale da cucina, al costo di 27 penny a confezione. Il trucchetto è stato anche condiviso su Facebook, dove la donna ha poi voluto rispondere alle domande dei più curiosi: "Il mio cestino all'aperto è stato appena svuotato dai netturbini e ci sono dei vermi sul fondo. Una volta che l'ho ripulito, cosa posso usare per allontanare le mosche e le larve dal mio cestino?". "Mia madre ha avuto lo stesso problema. Abbiamo messo del sale da tavola sul fondo del bidone e l'abbiamo lasciato lì per un paio di giorni. Siamo scesi oggi e abbiamo appena rovesciato il sale i vermi morti", ha raccontato la signora Hinch.