Chiara Ferragni, spunta sui social una vecchia intervista con Pif

Chiara Ferragni ha condiviso nelle ultime ore alcune Instagram stories dove la si vede in una delle sue prime interviste . A raccogliere le dichiarazioni dell'imprenditrice digitale fu Pif nel 2013 . Il video, sempre molto divertente e simpatico, è stato estrapolato dalla pagina TikTok della moglie di Fedez. Nelle immagini che scorrono si vede una Chiara giovanissima che parla di sé e delle sue aspettattive. La Ferragni fu definita da Pif come una delle fashion blogger più di tendenza in quel momento. L'incontro è avvenuto in una delle strade del pittoresco quartiere milanese di Brera.

Il racconto di Chiara

"Io dal 2007, non so, ho sempre fatto molte foto, soprattutto di quello che indossavo con il cellulare. Ho cominciato a pubblicarle proprio su internet, penso a 19 anni. Ho cominciato a farlo tutti i giorni”, ha dichiarato l'influencer per poi aggiungere che “Mi piaceva cambiare tanti vestiti e provare sempre cose diverse. Indossarli tanto per mi sembrava uno spreco. Quindi chiedevo al mio fidanzato dell’epoca di scattarmi delle foto o lo facevo io allo specchio, però piacevano. Non so perché ma la gente cominciava a seguirle in questo sito in cui le pubblicavo. Avevo tanti seguaci”.