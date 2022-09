L'ex moglie di Jeff Bezos ha donato due ville in beneficenza

Come reso noto dalla California Community Foundation, organizzazione filantropica no profit, MacKenzie Scott, ex moglie di Jeff Bazos, ha donato due abitazioni dal valore di 55 milioni di dollari in beneficenza con un atto registrato il 29 luglio di quest'anno. Proprietaria di molte case dopo il divorzio da Mister Amazon, la donna ha donato due abitazioni acquistate, una nel 2007 per $ 24,45 mln, l’altra nel 2017 per $ 12,9 mln.