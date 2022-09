"Ecco come è morta la regina Elisabetta II"

La regina Elisabetta sarebbe morta a causa dei traumi riportati in una caduta accidentale. Ad assicurarlo alcune fonti attendibili vicine alla Royal Family. Dopo l'incidente, probabilmente causato dalle difficoltà motorie della sovrana, i medici che l'assistevano in ogni momento della giornata hanno subito capito che la situazione era molto grave, al punto da sconsigliare un trasferimento in ospedale. L'ora della sua morte non è stata comunicata, ma è certamente anteriore alle 18,30 locali: si è preferito aspettare che tutti i familiari fossero giunti al castello di Balmoral, in Scozia. I funerali di Stato di Elisabetta II si terranno lunedì 19 settembre.