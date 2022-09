Regina Elisabetta: nuvola con la sua sagoma appare in cielo dopo la sua morte

Una foto davvero impressionante è diventata virale sul web poco dopo la morte della regina Elisabetta. A un'ora dall'annuncio della scomparsa della sovrana, una cittadina inglese ha condiviso sui social network un’immagine da brividi. La donna, che abita a Telford, ha fotografato una nuvola piuttosto bizzarra. Una nuvola che sembra avere proprio le sembianze della 96enne, con l'immancabile cappello in testa. Per qualcuno il segnale divino che la madre di re Carlo III ha raggiunto il Paradiso, per altri solo una suggestione e nulla più.