Cani, quali sono le razze più antiche del mondo

Basenji (Africa), il cane più antico del mondo

Originaria del Congo, è una razza primitiva utilizzata principalmente per la caccia. I Basenji non abbaiono come gli altri cani ma emettono una specie di ululato. Secondo uno studio scientifico che confronta le analisi genomiche di 161 razze canine, pubblicato da Cell Reports, è a tutti gli effeti la razza canina più antica del mondo.

Shiba Inu e Akita Inu, razze di origine giapponese

In Giappone ci sono diverse razze canine, molte delle quali sono le più longeve. Tra queste l'Akita Inu che in passato era usato per la caccia dell'orso e il combattimento dei cani. È originario della zona di Akita e in Spagna è incluso, per decreto reale, nell'elenco dei cani più pericolosi. L'altra razza giapponese, simile ma più piccola dell'Akita inu, è lo Shiba inu, che veniva utilizzato dall'uomo per la caccia in montagna. Prove della sua esistenza risalgono al 300 a.C.

Shih Tzu, Shanxi xigou e il mastino tibetano

Altre razze antiche si trovano in Asia, come ad esempio il Tibetan Mastiff, che accompagnava i pastori nomadi himalayani ed era custode dei monasteri tibetani. La sua origine risale tra il 384 e il 322 a.C. In Cina troviamo invece lo Shih Tzu. Animale prediletto dalla nobiltà, il suo nome significa “leone”. La sua origine risale al XVII secolo. Dall'altra parte c'è lo Shanxi Xigou o 'cane da caccia cinese'. Conosciuta anche come “saluki cinese”, è considerata la seconda razza più antica del mondo, data la sua origine nel 685 a.C.

Husky siberiano

Originari della Siberia settentrionale, gli husky erano usati come cani da lavoro e da guardia, svolgevano funzioni di pastore e proteggevano il loro territorio dagli invasori. Sono apparsi per la prima volta nel diciottesimo secolo.

Xoloitzcuintle

Una razza che ha un valore storico e culturale molto importante per il Messico. Dall'aspetto glabro, è stato eletto patrimonio culturale e simbolo del Paese nel 2016.