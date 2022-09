Khaby Lame, il sogno nel cassetto: "Diventare attore come Will Smith"

Khaby Lame è tornato a far parlare di sé per una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove ha raccontato la sua quotidianità da tiktoker da quasi 150 milioni di follower. La sua notorietà deriva dai video in cui prende in giro altri utenti che fanno cose banali in modo complicato, mentre lui fornisce la soluzione più pratica e semplice. Dopo aver lasciato la sua Chivasso, il giovane italo-senegalese si è trasferito in un quartiere residenziale di Milano. Della sua rivale Charli D'Amelio ha detto: "Per due anni è stata prima e che è normale che qualcuno ti superi. È una creator bravissima".

Il sogno nel cassetto di Khaby Lame Anche se al momento Lame è un video creator, ha un sogno nel cassetto: "Penso e faccio video. Ma sogno di diventare attore come Will Smith ed Eddie Murphy. Andrò in America a studiare". Il suo lavoro attuale è quello di pubblicare video una o due volte a settimana, oltre a occuparsi della Iron Corporation, agenzia del suo manager di cui è diventato vicepresidente. Sempre nel corso dell'intervista al Corriere della Sera, Lame ha sottolineato che la cosa più bella che gli fosse successa è stata quella di comprare la casa alla mia famiglia, nell’hinterland di Milano. "Abbiamo vissuto tutta la vita in sette in due stanze, ora abbiamo una casa normale. La più difficile invece è gestire la responsabilità di questa fama. Devo stare attento, mi seguono i bambini", ha dichiarato il creator. Una vita nuova per Lame, che ha aggiunto: "È magnifica. Anche se non esco quasi mai e se esco ho la sicurezza. Ma io sono sempre lo stesso. Ho fatto molti lavori, non avrei problemi a tornare ad aiutare in fabbrica".

L'amore per lo sport Tra gli incontri più belli avuti, c'è quello con Snoop Dogg, ma anche Messi e Bolt. "Ho sognato anche di diventare un velocista come lui. Ho corso per la Chivasso e vincevo. Ma poi non avevo più soldi per l’iscrizione". Tra gli altri sogni che invece si sono avverati c'è stato quello della cittadinanza italiana: "Mi sono sempre sentito italiano. Ho fatto richiesta tanto tempo fa. Sono molto contento di averla ricevuta, e spero che anche altri ragazzi come me, miei amici, la ricevano presto". Mentre ancora la sua famiglia è in lista per ottenerla.