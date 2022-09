Diletta Leotta col nuovo fidanzato Giacomo al matrimonio del fratello

Le nozze di Mirko Manola sono state celebrate al Duomo di Taormina . Tra gli invitati molti Vip: Rossella Fiamingo, Andrea Barzagli, Claudio Marchisio con la moglie Roberta Sinopoli, Mariano Di Vaio e la sua dolce metà Eleonora Brunacci, l'ex Velina di Striscia la notizia Elena Barolo , il cui compagno, il fashion designer Alessandro Martorana, ha firmato il look del fratello di Diletta. Dopo la cerimonia gli sposi hanno sfilato per le strade della città e hanno poi raggiunto Villa Guarnaschelli per il ricevimento.

Chi è Giacomo Cavalli

28 anni, due meno di Diletta Leotta, Giacomo Cavalli è figlio del noto velista Beppe. È laureato in Economia e Gestione Aziendale. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda per caso, dopo essere stato notato da un talent scout per via della sua grande somiglianza con il celebre modello Simon Nessman. Per un periodo ha provato a seguire le orme paterne, ottenendo il titolo di vicecampione del mondo juniores di vela.