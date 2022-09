Virginia Stablum è la nuova Miss Universe Italy

La nuova Miss Universe Italy 2022 è Virginia Stablum. La 24enne del Trentino Alto Adige è stata eletta la scorsa notte in Salento e rappresenterà l'Italia nella finale internazionale. Al secondo posto si sono classificate Alice D'Avanzo per il Friuli Venezia Giulia, terza Michela Russo per la Sicilia. La finale di Miss Universe è in programma a gennaio 2023 ma in un paese ancora da definire. "Sono una ragazza semplice, motivata e con tanti sogni nel cassetto. Ho una passione fiammante per tutto ciò che riguarda il viaggiare, che si tratti di esplorare l'Italia, l'Europa o il mondo, non importa. Adoro la moda, perché ogni singola persona esprime una parte di sé attraverso il suo stile ed è per questo che ne sono fortemente appassionata" ha detto Virginia.