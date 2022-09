L'ultima impresa di Alain Robert: 'l'uomo ragno' ha scalato un grattacielo per i suoi 60 anni

Alain Robert, meglio conosciuto come l'uomo rgno francese, nei giorni scorsi si è reso protagonista di un'altra incredibile e acrobatica impresa, scalando un grattacielo di Parigi di ben 48 piani. L'uomo, noto alle cronache di tutto il mondo per le sue scalate in arrampicata libera, ha deciso di scalare la Tour TotalEnergies che si trova nel quartiere della Defence per il suo sessantesimo compleanno. Per commentare tale iniziativa ha dichiarato: "Voglio mandare alla gente il messaggio che avere 60 anni non è niente. Puoi ancora fare dello sport, essere attivo e fare cose fantastiche". L'atleta ha impiegato per questa ultima impresa appena 60 minuti. Uno per ogni anno di età.