Giulia e Silvia Provvedi: "Nostro padre morto mentre era in videochiamata con noi"

Lutto per Giulia e Silvia Provvedi, le gemelle del duo musicale Le Donatella. È venuto a mancare improvvisamente il padre delle ragazze che, dopo i funerali dell'uomo, hanno svelato la causa del decesso. "Non ci sono parole per descrivere la sofferenza per questa perdita improvvisa. Nostro padre era ammalato di cancro ma stava rispondendo bene alle cure e non è morto per quello”, hanno scritto le ex concorrenti del Grande Fratello Vip per aggiungere: "È morto di un infarto mentre era in videochiamata con noi e nostra mamma”.