Roma, cede scala del Globe Theatre: 12 feriti in codice rosso

Una scala del Globe Theatre, il teatro all'interno di Villa Borghese a Roma, è crollata al termine di uno spettacolo per le scolaresche. I ragazzi stavano uscendo quando la struttura ha avuto un cedimento. Sulla scala c'erano una quindicina di studenti alcuni dei quali sono rimasti contusi e portati in ospedale. Per fortuna non risultano dispersi e feriti gravi. "La sala operativa del 112 ha reagito prontamente inviando sul posto le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e le forze ordine. In tutto sarebbero tredici le persone coinvolte, che sono state prontamente prese in carico dai sanitari, alcuni di questi sono stati valutati sul posto", ha detto il capo della direzione regionale politiche soccorso pubblico e 112, Livio De Angelis.