"C'è uno scoiattolo o un topo nel water?", il video virale su TikTok

Sta spopolando su TikTok, celebre app per la condivisione di brevi filmati, il video di un uomo che salva uno scoiattolo rimasto intrappolato nel water della sua abitazione. L'utente Mark Thorburn, uomo di Glasgow, ha raccontato nel suo video come abbia cercato di scacciare il piccolo animale dalla sua casa, ma questo anziché uscire fuori è finito nel suo bagno, rimanendo incastrato. L'uomo ha ripreso lo scoiattolo mentre cercava di uscire dal water, senza successo, aggiungendo: "Ho cercato su Google e dice che non dovrei avvicinarmi perché possono diffondere malattie con i morsi. Non voglio correre rischi". L'uomo alla fine ha comunque deciso di aiutare lo scoiattolo con il manico di una scopa, alla quale l'animale si è aggrappato per poi fuggire finalmente dal water e dalla casa.