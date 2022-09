Spazio, la sonda Dart ha colpito l'asteroide Dimorphos

La sonda Dart della Nasa ha colpito Dimorphos, il piccolo asteroide dal diametro di 160 metri, per deviarne la traiettoria, nel primo esperimento di difesa planetaria, ossia progettato per difendere in futuro la Terra da asteroidi minacciosi. Testimone dell'impatto è il minisatellite italiano LiciaCube, finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) e realizzato dall'azienda Argotec. Lanciato lo scorso novembre il Dart ha raggiunto il suo obiettivo utilizzando la nuova tecnologia sviluppata dall'Applied Physics Laboratory della Johns Hopkins University, il costruttore di veicoli spaziali responsabile della missione. Gli scienziati hanno insistito sul fatto che Dart non avrebbe frantumato Dimorphos ma l'impatto dovrebbe essere sufficente per ridurre la sua orbita. I telescopi avranno bisogno da pochi giorni a quasi un mese per verificare la nuova orbita. Lo spostamento orbitale previsto dell'1% potrebbe non sembrare molto, hanno osservato gli esperti. Ma hanno sottolineato che equivarrebbe a un cambiamento significativo nel corso degli anni.