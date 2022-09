Addio spaghetti alle vongole? L'incredibile scenario

Pescatori italiani in allerta. Pochi giorni fa sul litorale laziale, più precisamente sulla spiaggia di Focene , sono state trovate tante telline distrutte, come se fossero state morse. Secondo gli esperti sarebbe opera del granchio blu , un mollusco originario dell'America che ora ha preso d'assalto il Mediterraneo. Un animale particolarmente ghiotto di vongole, cozze e le già citate telline. Sulle pagine del Messaggero il presidente di Pesca Romana ha fatto sapere: "Può mettere a rischio la classica produzione delle telline romane, uno dei prodotti per eccellenza del mare della Capitale".

Le caratteristiche del granchio blu

I granchi blu sono stati avvistati per la prima volta tra Fregene e Focene un anno fa. Tra riscaldamento globale, la salinità del Tirreno e il particolare ambiente alla foce del fiume Tevere, hanno trovato il loro habitat per riprodursi in massa. Come riportano alcuni studi, la femmina di questa specie può arrivare anche a deporre tra due e otto milioni di uova per covata. L'unico sistema per cercare di contenere il numero è pescarli. L'uomo è l'unico predatore che può sconfiggere questi crostacei che rischiano di finire sulle nostre tavole al posto di vongole e telline.