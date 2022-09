Il trucco per eliminare l'arsenico nel riso

Arsenico nel riso? Basta poco per eliminarlo e mangiare così in totale sicurezza. Secondo gli esperti lasciare il riso in ammollo tutta la notte, scolarlo e sciacquarlo sotto abbondante acqua corrente, consente di eliminare circa l'80%. Attraverso la cottura in abbondante acqua e un successivo risciacquo con acqua calda corrente, lo si può eliminare ulteriormente. Insomma attraverso piccoli accorgimenti si può continuare a mangiare questo cereale ( che è il più consumato a livello mondiale) in totale tranquillità.