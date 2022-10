Covid, stop all'obbligo di mascherine su bus e treni

Dal 1° ottobre 2022 decade l'obbligo di indossare le mascherine su bus, metropolitane, treni e traghetti . Come indicato nell'ordinanza del ministero della Salute, firmata dal ministro Roberto Speranza, l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione rimane negli ospedali e nelle Rsa fino al 31 ottobre.

Covid, la risalita dei contagi

Con l'arrivo della stagione autunnale, stando ai dati forniti dall'Iss, si registra una risalita dei contagi. A livello nazionale sono 325 i casi ogni centomila abitanti contro i 215 della settimana dal 16 al 22 settembre. L'Rt medio calcolato sui casi sintomatici da Covid è stato pari a 1, in aumento rispetto a 7 giorni fa e pari al valore soglia. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in aumento ma ancora sotto la soglia epidemica. C'è grande preoccupazione per l'addio alle mascherine sui mezzi pubblici.

Le parole di Nino Cartabellotta

Tra gli esperti più scettici c'è anche il Gimbe che tramite Nino Cartabellotta fa sapere: "La ripresa della circolazione virale è ben documentata sia dall'incremento del tasso di positività dei tamponi, sia dalla netta risalita dei nuovi casi che fa già sentire i primi effetti sui ricoveri in area medica". Quindi ha poi proseguito dicendo: "Peraltro, accanto alla ripresa delle lezioni scolastiche, alla maggiore frequentazione dei luoghi chiusi e all'elevata percentuale di reinfezioni, l'imminente decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici contribuirà ad un ulteriore aumento della circolazione virale".