Dalma Maradona: problemi di salute dopo la nascita della seconda figlia

La nascita della seconda figlia Azul ha stravolto la vita di Dalma Maradona, la primogenita di Diego Armando e Claudia Villafane. Dopo il parto la giovane attrice è stata costretta a restare qualche giorno in più in ospedale per via di una forte anemia. "Sarebbe ingiusto dire che è difficile con tutti i comfort che ho ma il secondo taglio cesareo mi ha fatto stare davvero male e a causa dell'anemia i tempi di recupero sono stati più complicati", ha raccontato ai suoi follower su Instagram.