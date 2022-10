Come addormentarsi in un minuto: la tecnica miracolosa

Come addormentarsi facilmente e velocemente? Con la tecnica 4-7-8, ideata dal medico dell'Università di Harvard Andrew Weil, e in grado di far raggiungere il mondo dei sogni in soli 60 secondi. La formula è ispirata allo yoga, è semplice, non ha controindicazioni ed è stata creata principalmente per le persone che hanno difficoltà a dormire. L'inventore di questo sistema l'ha definita "un tranquillante naturale per il sistema nervoso".